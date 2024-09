Spezia, gli annunci di D’Angelo: la formazione, il portiere ed i Nazionali

CalcioWeb

A due giorni di distanza dalla sfida in trasferta contro la Cremonese, il tecnico aquilotto Luca D’Angelo commenta così il momento dello Spezia: “sono state due settimane positive, durante le quali abbiamo lavorato sotto tanti punti di vista, cercando di creare ancor di più un’identità calcistica e sono soddisfatto del lavoro svolto.

I nazionali sicuramente faranno parte dei convocati, poi valuteremo se a partita in corso o dall’inizio. Čolak si è allenato con continuità, sta abbastanza bene ed è sicuramente disponibile per entrare nelle rotazioni, vedremo se dall’inizio o a gara in corso.

In porta? Penso giocherà Gori perché è più pronto in questo momento rispetto al giovane Mascardi, per cui nutro una grandissima considerazione. In questo momento preferisco puntare sull’esperienza, che non vuol dire necessariamente immunità agli errori, ma Mascardi è il presente e il futuro di questo club.

Wiśniewski? Aveva fatto benissimo a Cosenza, poi con il Cesena è andato in difficoltà un po’ come tutta la squadra, ma è normale che abbia bisogno di continuità e di giocare dopo il lungo infortunio subito, e sono sicuro che sul lungo termine, appena migliorata la condizione, non avrà difficoltà a marcare calciatori molto veloci.

La Cremonese è una squadra molto importante, arrivata lo scorso anno a un passo dalla Serie A, molto esperta e con un gioco definito, quindi serviranno attenzione dal punto di vista tattico; in ogni caso sono sicuro che potremo giocarcela, mettendo in campo le nostre qualità e il giusto atteggiamento, come fatto fino ad oggi.

Bandinelli? Contro il Cesena ha dato intensità e fisicità, una prestazione che mi ha soddisfatto. Per noi è un calciatore importante, ogni stagione ha la sua storia e nella passata ha avuto tanti problemi fisici che lo hanno condizionato, ma quest’anno sono sicuro che farà sicuramente meglio.

Djankpata è un calciatore molto tecnico, al quale bisogna dare il tempo per crescere e migliorare, anche perché è la prima volta in Prima Squadra e l’impatto fisico è sicuramente diverso alle giovanili. Degli Innocenti fino ad oggi è stato penalizzato nel minutaggio, ma è un calciatore su cui conto, molto applicato e che potrà trovare il proprio spazio nella stagione.

Reca è a disposizione e confidiamo che già sabato possa giocare, vedremo quanto e se dall’inizio, ma ha una caratteristica importante, ovvero di poter star fuori anche per un lungo periodo e poi farsi trovare subito pronto; è un ragazzo che tiene molto allo Spezia e al gruppo, è non a caso sempre uno dei primi a festeggiare i gol e mi ha ribadito più volte di voler rimanere fortemente qui perché tiene alla città, al suo pubblico e alla maglia bianca, e questo attaccamento è fondamentale.

Credo che i nostri calciatori sappiano che si debba affrontare una partita alla volta, sempre con la voglia di superare l’avversario di turno, senza perdere mai quella fame necessaria per dimostrare il proprio valore”.