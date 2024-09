Spezia, infortunio Sarr: l’esito degli esami diagnostici

CalcioWeb

Arrivano pessime notizie per Fallou Sarr e per lo Spezia. Il portiere era stato costretto ad uscire all’89’ per infortunio in seguito ad una parata in presa alta nella gara contro il Cesena. Dopo gli esami diagnostici effettuati il club ligure ha diffuso il bollettino medico che lascia presagire un lungo stop per il portiere.

Il comunicato del club

“Spezia Calcio comunica che gli esami diagnostici ai quali è stato sottoposto il calciatore Fallou Sarr, uscito in seguito ad uno scontro di gioco nel finale della vittoria casalinga contro il Cesena, hanno evidenziato una frattura diafisaria dell’omero sinistro.

Il calciatore sarà sottoposto a intervento chirurgico nella giornata di martedì a Milano presso l’Ospedale San Raffaele e l’intervento sarà eseguito dal Prof. Vincenzo Salini.“