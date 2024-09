Spezia, Pio Esposito in grande spolvero: Inter e Nazionale osservano

CalcioWeb

Lo Spezia è una seria candidata alla promozione diretta nel campionato di Serie B. La squadra di D’Angelo è stata protagonista di un netto successo nell’ultima partita del torneo cadetto contro la Carrarese: la gara del ‘Picco’ si è conclusa sul punteggio di 4-2.

La squadra occupa la seconda posizione in classifica e solo il Pisa di Pippo Inzaghi ha fatto meglio con 14 punti contro 12 dopo 6 giornate. L’uomo in più per lo Spezia è sicuramente Pio Esposito, calciatore di grande talento e autore di una doppietta nell’ultima partita.

I numeri e le prospettive

L’attaccante ha già messo a segno tre reti, eguagliando il risultato della scorsa stagione. L’Inter, proprietaria del cartellino, continua a monitorare le prestazioni del classe 2005 e un futuro in nerazzurro non è poi così lontano. Non è da escludere, inoltre, una chiamata della Nazionale di Luciano Spalletti considerando i problemi nel reparto offensivo.