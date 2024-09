“Figlia del mare”, lo Spezia presenta la terza maglia: è ispirata ai fondali del Golfo dei Poeti | VIDEO

CalcioWeb

Lo Spezia è stato protagonista di un ottimo inizio di stagione e le prospettive per le zone alte della classifica sono interessanti. Nel frattempo il club ha presentato la terza maglia.

Ispirata ai meravigliosi fondali marini del Golfo dei Poeti, la nuova Third Jersey delle Aquile, intitolata “Figlia del Mare”, è un omaggio alla bellezza unica del mare spezzino, rappresentato da un vivace colore azzurro che incontra accurati dettagli blu scuro, in una fusione che intende evocare i fondali marini di un Golfo unico, che rappresenta una parte imprescindibile della vita di ciascun abitante del territorio.

La maglia presenta tecnologia KOMBAT™, garantendo un comfort ottimale, qualità e l’attenzione ai dettagli tipiche dei prodotti Kappa®. I colori e il design distintivo la rendono un pezzo unico, pensato per i veri tifosi che vogliono celebrare la loro passione per lo Spezia Calcio e il loro orgoglio per la città.

Nel retro del colletto, l’omaggio al Golfo spezzino, con la dicitura “Splendida perla sul mar”, tratta dalla canzone “O bella Spezia”, composta e dedicata alla città dal maestro Eugenio Giovando intorno agli anni Sessanta del secolo scorso e da anni punto fermo della tradizione valoriate della tifoseria spezzina.

Inoltre, immancabile per evidenziare il forte legame con la propria storia, il celebre Scudetto del ’44, che compare al centro in posizione frontale, mentre nell’interno del colletto spazio alle celebri parole di Paolo Ponzo, “Ogni calciatore che veste questa maglia deve sentirsi da una parte onorato, dall’altra fortemente responsabile per ciò che rappresenta”, tratte dal libro “Santa Domenica” di A. Napoletano, che da numerosi campionati accompagnano ormai lo Spezia in tutti gli stadi d’Italia.