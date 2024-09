Serie C, gli squalificati della 5ª giornata: fermati in tre

CalcioWeb

Il Giudice Sportivo, al termine della 5ª giornata d’andata della Serie C, ha squalificato tre calciatori per due giornate.

Il Giudice Sportivo di Serie C, in base alle risultanze arbitrali, ha emesso le proprie decisioni sulle gare giocate il 20 e 21 settembre squalificando ben tre calciatori per due giornate: si tratta di Raffaele Russo dell’ Avellino

“per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, dopo aver subito una trattenuta da parte di quest’ultimo, reagiva colpendolo con la mano aperta in volto, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere e la delicatezza della parte del corpo attinta”)

Jean Freddi Greco del Vicenza “per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento, con il pallone lontano, lo colpiva con un braccio al volto, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere e l’impossibilità di giocare il pallone“)

Alessandro Orfei dell’Union Clodiense “per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento, senza la possibilità di giocare il pallone lo colpiva con un calcio di moderata intensità all’altezza della coscia, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere e l’impossibilità di giocare il pallone“.

Fermati invece per una giornata Alessio Brambilla della Feralpisalò, Ottavio Gabriel Garau del Taranto, Andrea Pozzi dell’Union Clodiense e Loris Bacchetti della Casertana.