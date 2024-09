La strana storia di Milan e Liverpool, tra le più vincenti al mondo ma che non si incrociano quasi mai

CalcioWeb

Per chi non lo sapesse tra i primi 7 clubs più titolati al mondo (esclusa la confederazione afroasiatica) ci troviamo anche il Milan (secondo a pari numero di trofei con il Boca Juniors e l’Independiente) e il Liverpool (sesto insieme al Bayern Monaco). Per dovere di cronaca il primo club è il Real Madrid e il sesto è il Barcellona.

Eppure, nonostante rossoneri e reds abbiano scritto la storia, la causalità ha deciso che fino al 2005 le due squadre (che insieme totalizzano 13 coppe dei campioni vinte) non si incontrassero mai. Ed è un dato curioso se si pensa, ad esempio che i cugini dell’Inter già a metà degli anni 60 in semifinale di Coppa dei Campioni davano vita a una leggendaria semifinale contro il Liverpool.

Ma torniamo al Milan e scopriamo che il primo incontro con i reds è di quelli che non si scorda mai. Parliamo, ovviamente, della finale di Istanbul del 2005 e allo psicodramma che vide il Liverpool recuperare dello 0-3 al 3-3, poi rischiare di capitolare nei supplementari e, infinte, trionfare ai rigori.

Ma il caso o non ci si mette proprio o se lo fa lo fa per bene e allora dopo oltre un secolo sceglie per la prima volta la finale di Champions (che diventa l’icona degli psicodrammi), per la rivincita, due anni dopo cosa ci aspetta? Ma un’altra finale, ovviamente, quella di Atene 2007 passata alla storia come la finale di Pippo Inzaghi. Gli ultimi incroci (con altrettante vittorie Liverpool) nella fase a gironi della Champions 21/22, ma qua il divario tecnico era fin troppo marcato.