Stretta anti pirateria nel calcio, De Siervo: “sanzioni fino a 5000 euro, dati in mano all’autorità”

“Oggi registriamo un passo fondamentale nella lotta alla pirateria. Finalmente, grazie al protocollo firmato dall’AGCOM con la Guardia di Finanza e la procura della Repubblica di Roma, i dati identificativi degli utilizzatori del pezzotto saranno messi a disposizione dell’autorità giudiziaria”. È quanto dichiarato dall’Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo in merito alle nuove strategie per la lotta alla pirateria streaming riguardante la fruizione del calcio in streaming e tv.

“Ogni fruizione illegale di contenuti video lascia un filo di Arianna digitale indelebile che consentirà alle forze dell’ordine di perseguire i pirati a cui saranno applicate in maniera automatica sanzioni fino a 5.000 euro. Nessuno può pensare di continuare a rubare contenuti illegalmente e farla franca“, ha concluso.