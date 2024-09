Lo svincolato Depay verso una nuova avventura: contatti diretti!

CalcioWeb

Il calciomercato degli svincolati è ancora aperto e un calciatore in grado di imporsi ad alti livelli è Memphis Depay. Il Corinthians è in trattative dirette per ingaggiare l’attaccante olandese, secondo quanto riportato dai media brasiliani.

Il trentenne ha anche attirato l’interesse di club in Arabia Saudita, Spagna e Messico, ha riferito martedì l’agenzia di stampa Lance che ha aggiunto che il Corinthians è “ottimista” dopo aver fatto progressi nelle trattative della scorsa settimana. Depay è attualmente senza un club, dopo essersi separato dall’Atletico Madrid a maggio. Oltre all’Atletico, la sua carriera ha incluso anche Manchester United, Barcellona, ​​Lione e Psv Eindhoven.

Mentre la sua forma a livello di club è spesso stata al di sotto delle aspettative, Depay è stato un prolifico marcatore a livello internazionale con 46 gol in 98 presenze per l’Olanda. I sette volte campioni della Serie A brasiliana del Corinthians stanno attualmente lottando per evitare la retrocessione con solo cinque vittorie su 25 partite finora in questa stagione.