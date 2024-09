Szczesny al Barcellona? L’allenatore Flick risponde così

CalcioWeb

Il Barcellona fa 7 su 7 in Liga spagnola e continua a guidare con merito il campionato spagnolo. I blaugrana sono alla ricerca di un portiere e la pista Szczesny è sempre più calda. L’allenatore Hansi Flick ha “rifiutato di commentare” le voci che collegano l’ex Juventus al club catalano, ma ha lasciato intendere che hanno “bisogno di un altro portiere”.

L’infortunio al ginocchio di Marc-André ter Stegen lascia Iñaki Peña come numero uno. “Iñaki Peña ha 25 anni e il resto dei portieri è molto giovane. Quindi abbiamo bisogno di esperienza se succede qualcosa”, ha detto Flick.

Szczesny, 34 anni, sarebbe disponibile al di fuori della finestra di mercato come svincolato dopo aver lasciato i bianconeri ed aver annunciato il suo ritiro. “Capisco la difficile situazione che si è creata per loro dopo l’infortunio di Marc-André ter Stegen e penso che sarebbe irrispettoso da parte mia non considerare questa opzione”, ha detto Szczesny al quotidiano spagnolo Sport. Secondo i media spagnoli una visita medica potrebbe addirittura aver luogo giovedì.