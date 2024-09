CalcioWeb

Il tecnico Eziolino Capuano, esonerato lo scorso 16 agosto dal Taranto, potrebbe presto tornare in gioco per una nuova panchina in Serie C.

Capuano starebbe trattando la risoluzione con il Taranto, società con la quale ha ancora due anni di contratto e con cui il rapporto si è interrotto questa estate.

L’Avellino, che per il momento ha rinnovato la fiducia a Michele Pazienza, monitora la situazione del tecnico.