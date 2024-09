Ternana, finisce l’era Guida: il nuovo proprietario del club

CalcioWeb

Cambia proprietà la Ternana. Niente Benedetto Mancini e niente Massimo Ferrero: il club è di proprietà di Stefano D’Alessandro. Lo rende noto lo stesso club con una nota sul proprio sito ufficiale.

“Si comunica che in data odierna presso il notaio Valerio Tirone è stato sottoscritto l’atto di cessione del 100% dell’intero capitale sociale della N21Holding facente capo a Nicola Guida, proprietaria della Ternana Calcio, all’imprenditore Stefano D’Alessandro.

Nelle prossime ore la nuova proprietà darà corso agli adempimenti federali in sospeso e convocherà, nei prossimi giorni, una conferenza stampa di presentazione per illustrare i progetti per la stagione in corso e per il futuro della società rossoverde“.