Ternana, si va verso la cessione del club: la situazione

CalcioWeb

Il presidente della Ternana, Nicola Guida, starebbe prendendo in considerazione offerte concrete per la cessione del club.

“Confermo che ci sono alcune trattative in atto per quanto riguarda il pacchetto azionario della Ternana Calcio – ha dichiarato Guida a ‘La Nazione’ – C’è l’accordo con i soggetti interessati di mantenere il più stretto riserbo e per quanto mi riguarda io gli accordi li rispetto. Sarei scorretto e andrei a disturbare le trattative se facessi il contrario.

Direi che nessuna delle controparti è in vantaggio sulle altre. Avrà la meglio chi sarà pronto alla firma con le cifre dovute sul tavolo. E poi non me la sentirei di sbilanciarmi, perché ne ho viste veramente tante“.