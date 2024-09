Torino, allenamento a porte aperte: i tifosi contestano Urbano Cairo

CalcioWeb

Allenamento a porte aperte questa mattina per i granata di Paolo Vanoli allo stadio Olimpico Grande Torino. Il tecnico deve fare a meno, per il momento, degli undici nazionali in giro per il mondo.

Una seduta davanti a tantissimi tifosi granata con un entusiasmo alle stelle dopo l’avvio positivo con il neo allenatore in panchina: primo posto assieme a Inter, Juve e Udinese.

Diversi i tifosi accorsi all’impianto per assistere alla seduta, e anche per contestare Urbano Cairo. Nel corso dell’allenamento, infatti, dal settore distinti dello stadio torinese, sono partiti diversi cori. Molti di sostegno alla squadra altri invece contrari alla gestione del presidente chiedendogli di andarsene.