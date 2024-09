Totò Schillaci, il bollettino dall’ospedale: l’ultimo aggiornamento carico di speranza

CalcioWeb

Dopo giorni di grande apprensione per le condizioni di salute di Totò Schillaci, ricoverato presso l’ospedale Civico di Palermo a causa delle complicazioni dovute a un tumore al colon, il bollettino medico odierno riporta finalmente buone notizie. L’ex attaccante della Juventus e della Nazionale è in leggera ripresa.

La direzione sanitaria dell’ospedale ha confermato che il paziente al momento è stabile. Inoltre, i medici che lo hanno in cura hanno fatto sapere che “le sue condizioni sono migliorate rispetto a quando è entrato in ospedale“. Totò Schillaci è ancora ricoverato nel reparto di pneumologia ma fortunatamente, come recita il comunicato dell’ospedale, “nelle ultime 24 ore ha avuto bisogno di meno ossigeno“.