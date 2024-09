“Totò sta lottando”: il messaggio strappalacrime della famiglia sulle condizioni di Schillaci

CalcioWeb

La partita più importante della carriera, quella per la vita. Totò Schillaci sta lottando contro un avversario tosto come il tumore al colon che lo bracca, non lo lascia libero, in marcatura stretta, asfissiante, anche scorretta, da sabato scorso. Quasi una settimana di ricovero per l’ex calciatore dell’Italia e della Juventus.

A dare notizie sulle condizioni di Schillaci è la famiglia con una storia Instagram: “Totò, Barbara e la famiglia ringraziano tutte le persone che in questo momento sono state loro vicine con una chiamata, un messaggio o una preghiera – si legge -. Le sue condizioni continuano a migliorare. Totò sta lottando con tutte le sue forze per riprendersi il prima possibile“. Forza Totò!