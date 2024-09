CalcioWeb

Continua il programma delle partite di Europa League e la serata si preannuncia interessante con tante partite importanti. E’ attesa per la sfida tra Tottenham e Qarabag. In particolar modo gli inglesi sono molto ambiziosi.

La partita in Inghilterra non è ancora iniziata. Il motivo? Si sono registrati gravi ritardi nella circolazione e la squadra ospite è arrivata allo stadio in grande ritardo. Attesa per il fischio d’inizio.