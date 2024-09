Trapani, ufficiale l’esonero di Torrisi: il nome del sostituto

CalcioWeb

Alfio Torrisi e il Trapani si separano: il tecnico è stato ufficialmente esonerato come riporta il club in una nota tramite i propri canali ufficiali. Decisione che matura dopo la sconfitta interna, la prima di questo campionato, nella sfida col Picerno.

Il comunicato del club

“La società Fc Trapani 1905 comunica di aver sollevato dall’incarico il tecnico della prima squadra Alfio Torrisi. Allallenatore, vincitore del campionato dei record in serie D, la società rivolge i più vivi ringraziamenti per il lavoro svolto in questi anni augurandogli le migliori fortune personali e professionali.

La guida della prima squadra già dal pomeriggio di oggi, in attesa di ulteriori sviluppi, sarà affidata al tecnico della Primavera, Salvatore Aronica.”

Si attende di conoscere il nome del successore di Torrisi che comunque sarà uno con già esperienza in categoria. Secondo le prime notizie il nome in pole per il sostituto è quello di Massimo Oddo.