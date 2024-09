Trento, niente Briamasco: dove si gioca la sfida col Caldiero Terme

CalcioWeb

La sfida tra Trento-Caldiero Terme non si potrà giocare allo Stadio Briamasco come precedentemente annunciato. Con un nuovo comunicato il club gialloblù ha infatti annunciato un dietrofront a causa di ritardi nel rifacimento del manto erboso.

Il comunicato del club

“A.C. Trento 1921 comunica che in data odierna ha ricevuto dal Presidente e dal Direttore dell’Azienda Speciale per la Gestione degli Impianti Sportivi del comune di Trento (ASIS) Martino Orler e Claudio Alì quanto segue: Con la presente, con estrema delusione e rammarico, dobbiamo comunicarvi che l’azienda appaltatrice per il rifacimento del manto dello stadio Briamasco ci ha appena trasmesso questa nota: “con la presente siamo a comunicare che le attuali condizioni ambientali con particolare riferimento all’umidità dell’aria riducono gli orari lavorativi; pertanto, non saremo in grado di completare le lavorazioni di Intaso nella giornata odierna”.

Per questo inaspettato e imprevedibile accaduto siamo costretti a comunicare l’impossibilità all’utilizzo dello stadio Briamasco per la partita di domenica 22 settembre, confermando che la scrivente continuerà a fare tutto il possibile per permettere di consegnare l’impianto con le relative migliorie obbligatorie e accessorie fortemente chieste dalla società A.C. Trento 1921 entro il termine preventivato e pattuito del 30 settembre 2024. Ci preme rimarcare con forza il dispiacere per questo improvviso e imprevedibile ritardo, del quale prenderemo seriamente provvedimenti con la ditta appaltatrice nelle opportune sedi.

A.C. Trento 1921, con dispiacere, comunica contestualmente che la partita Trento-Caldiero Terme verrà disputata domenica 22 settembre alle ore 18.30 allo Stadio Euganeo di Padova. Nelle prossime ore verranno resi noti i dettagli relativi alla prevendita e al rimborso di coloro che avevano acquistato il biglietto per lo Stadio Briamasco di Trento.”