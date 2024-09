Triestina-Lumezzane, a Santoni serve solo la vittoria: le probabili formazioni

CalcioWeb

Dopo quattro sconfitte consecutive la Triestina deve soltanto vincere contro il Lumezzane nella sfida della 7ª giornata di campionato in programma questa sera alle 20,45 allo stadio “Nereo Rocco” di Trieste.

Osservato speciale sarà mister Santoni visto che il direttore generale della Triestina, Alex Menta, in settimana ha dichiarato: “Santoni? Valutiamo gara per gara, ora siamo concentrati su giovedì. Sosteniamo l’allenatore, ma sarà il campo a parlare. Se i risultati non arriveranno, prenderemo le dovute decisioni“.

Le probabili formazioni

Triestina (4-2-3-1): Roos; Ballarini, Struna, Frare, Bjleveld; Braima, Correia, Voca, D’Urso; Kiyine, Attys. A disp. Borriello, Diakite, Vallocchia, Moretti, Vicario, El Azrak, Jonsson, Rizzo, Baricchio, Pavlev, Thordason. All. Michele Santoni.

Lumezzane (4-3-3): Filigheddu; Regazzetti, Pogliano, Dalmazzi, Pagliari; Tenkorang, Taugourdeau, Malotti; Pannitteri, Monachello, Iori. A disp. Ottolini, Deratti, Pisano, Moscati, Lipari, Corti, D’Agostino, Piga, Terranova, Scanzi, Carnelos, Ferro, Arici. All. Arnaldo Franzini.