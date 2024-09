Triestina, traballa la panchina di Santoni: decisive le prossime due gare

CalcioWeb

Sarebbe appesa a un filo la permanenza sulla panchina dell’allenatore della Triestina Michele Santoni. Decisive saranno le prossime due partite, quella contro il Lumezzane e quella di domenica con il Trento.

Il direttore generale Alex Menta e l’amministratore delegato Sebastiano Stella hanno spiegato in conferenza stampa che “se non arriveranno risultati positivi, saranno prese le dovute decisioni. Il progetto rimane così come l’obiettivo della promozione, abbiamo deciso di ripartire a zero in questa stagione dopo un’annata in cui la mentalità e il gioco non sono stati all’altezza.

Sapevamo fin dall’inizio che alcune scelte sarebbero state rischiose, ma quando si punta a costruire un progetto di medio-lungo termine che sia sostenibile, certe decisioni vanno prese con la consapevolezza che ci saranno momenti di difficoltà. Vogliamo raggiungere la Serie B il più presto possibile, ma questo è il nostro approccio e non vogliamo seguire le vie tradizionali che sono state percorse negli ultimi anni“.