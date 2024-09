Triestina, problemi di tesseramento per Marco Olivieri: i chiarimenti del club

CalcioWeb

“La registrazione del giocatore è temporaneamente bloccata a causa di un problema amministrativo con la fideiussione fornita alla Lega che garantisce il salary cap“. Lo afferma in una nota la Triestina Calcio in merito alla situazione relativa al tesseramento di Marco Olivieri.

Secondo quanto dichiarato dalla società, “questa garanzia è stata presentata l’8 agosto in conformità con tutte le scadenze applicabili ed è rimasta in sospeso mentre la Lega Pro confermava la piena conformità. Dopo la chiusura del mercato trasferimenti il giorno 30 agosto, in data 3 settembre la Lega Pro ha comunicato che la garanzia della Triestina non soddisfaceva le normative vigenti e ha richiesto al club di fornire una garanzia sostitutiva, cosa che è stata fatta prontamente e correttamente, come confermato dalla Lega Pro, con una nuova fideiussione tramite Banca Generali“.

“Il contratto di Marco Olivieri – prosegue la nota – è stato firmato e correttamente depositato, ma durante il periodo di risoluzione della fideiussione, la Lega Pro ha notificato la situazione alla FIGC, che ha quindi temporaneamente bloccato la registrazione del giocatore. La Triestina sta attualmente appellando questa decisione al TFN, con l’obiettivo di garantire la pronta disponibilità di Olivieri.

Condividiamo qualsiasi frustrazione dei nostri sostenitori – conclude il club nella nota – e apprezziamo la loro comprensione mentre lavoriamo per risolvere questo problema in modo da poter mettere in campo la squadra più forte possibile in questa stagione“.