Triestina, il tecnico Santoni si scaglia contro i giocatori dopo la pesante sconfitta: le dure parole

Dopo la pesante sconfitta contro l’Atalanta U23, l’allenatore della Triestina, Michele Santoni, ha usato toni forti per analizzare la gara e si è rivolto principalmente ai suoi giocatori.

“Abbiamo sbagliato tutto. Siamo stati arroganti, superficiali, tutta la settimana abbiamo ribadito di non poter perdere i duelli uno contro uno contro questi avversari e dopo tre minuti perdiamo una palla sulla trequarti e ci ritroviamo sotto uno a zero subito a inseguire. Ci prendono a sberle, troviamo un po’ di orgoglio per un quarto d’ora nel quale riesci a riaccendere la partita.

Poi proviamo ad inserire gente fresca nel secondo tempo ma chi è entrato non lo ha fatto per darci una mano, piuttosto per complicarci la vita. Dobbiamo lavorare ancora molto per essere squadra. Dobbiamo essere onesti e capire che se si vogliono fare risultati in questa serie C bisogna giocare da squadra e non individualmente.

La società al momento mi sta supportando sempre, un risultato come questo fa male in tutti i sensi, non solo a me. Fa male alla società, ai tifosi, ai giocatori. Stravolgere e rivoluzionare tutto non credo migliori le cose, credo nel lavoro quotidiano. Di fronte a un avversario forte abbiamo voluto giocarla a viso aperto, oggi indubbiamente contro un avversario che ha dimostrato di essere più forte di noi. Se perdi tre partite così, parlare di piani alti è l’ultima cosa che devi fare.

Serve compattezza, trovare lo spirito giusto, cambiare assolutamente l’approccio alla gara perché non si può sempre dover rincorrere per errori individuali. Errori che abbiamo pagato anche dopo aver riaperto la partita, perché nella ripresa pronti via e con due errori individuali abbiamo prima concesso il rigore e poi preso il tre a uno.”