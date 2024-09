Turris-Avellino, le prime scelte di Biancolino in panchina: out Rocca

CalcioWeb

Calcio d’inizio alle 20.45 di oggi per Turris-Avellino, per la sesta giornata di campionato, con Raffaele Biancolino chiamato alle prime scelte di formazione dopo l’esonero di Pazienza.

Tanti gli indisponibili per infortunio come riporta il club in una nota ufficiale.

“Marco Armellino è ancora alle prese con sintomi febbrili. Damiano Cancellieri è alle prese con un trauma conclusivo al calcagno sinistro.

Cosimo Patierno è ancora alle prese con il riacutizzarsi di una tendinite del rotuleo della gamba sinistra.

Michele Rocca in seguito al fastidio accusato in Avellino – Latina, che lo ha costretto alla sostituzione, ha praticato esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva all’adduttore lungo della gamba sinistra. È stato preso in carico dallo staff medico del club.

Raffaele Russo dovrà scontare due turni di squalifica.

Alessio Tribuzzi è alle prese con una lesione al retto femorale destro.

Marco Toscano è alle prese con una lesione al retto femorale sinistro.”

Le probabili formazioni

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Benedetti, Enrici, Liotti; D’Ausilio, Palmiero, De Cristofaro; Sounas; Gori, Redan. All. Biancolino. A disp. Guarnieri, Marson, Frascatore, Solaro, Rigione, Llano, Arzillo, Mutanda, De Michele, Campanile, Vano

Turris (3-4-2-1): Marcone; Esempio, Ricci, Ndiaye; Scaccabarozzi, Casarini, Morrone, Pugliese; Giannone, Nocerino; Trotta. All. Conte