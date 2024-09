“Tutto a posto? Ma è possibile?”, Vieri durissimo su Fonseca dopo Inter-Milan

CalcioWeb

Il Milan ha vinto il derby per 1-2 spezzando una striscia negativa di 6 sconfitte consecutive contro l’Inter. Paulo Fonseca, spalle al muro e con lo spettro dell’esonero che gli ruotava attorno da diverso tempo, è riuscito a salvare la panchina.

Ai microfoni di Dazn, Christian Vieri, ex di entrambe le squadre, è intervenuto duramente sull’argomento spezzando una lancia in favore dell’allenatore portoghese: “faccio io una domanda, il Milan ha vinto e Fonseca quindi rimane tutto l’anno? Tutto a posto? Siamo alla quinta ed era già in discussione, ma è possibile? Possibile mandare via un allenatore dopo un mese? E se rimane, per quanto tempo? Bisogna forse dare tempo a un allenatore nuovo di lavorare…“.

Dichiarazioni in netto contrasto con il sentore comune dei tifosi rossoneri che, fino alla vigilia del derby, invocavano un cambio di guida tecnica. Vieri ha quindi aggiunto: “Fonseca deve avere il tempo: arriva dopo 3-4 anni di Pioli, ma il problema è che in Italia non si dà mai il tempo, se perdi qualche partita lo cambi e dentro un altro“.