Udinese capolista! Da 2-0 a 2-3 in rimonta a un bel Parma: Runjaic vola con Thauvin | CLASSIFICA

C’è una squadra bianconera in testa alla classifica, da sola, dopo 4 giornata di Serie A. E no, non è la Juventus. Se è un sogno non svegliateli, ma quando si parla di Udinese, la parola ‘sogno’ fa a botte con l’incredibile solido, pragmatismo di Kosta Runjaic.

Il 53enne tecnico tedesco, con origini est europee, è arrivato fra lo scetticismo generale di qualche panchina periferica in Europa (Pogon Stettino e Legia Varsavia) e poca esperienza nei ‘campionati che contano’ (per lo più in Germania). Gli sono bastate 4 gare per far cambiare idee a tutti. Udinese capolista in Serie A con 10 punti, frutto di 3 vittorie e 1 pareggio, 7 gol fatti e 4 subiti. Squadra arcigna, solida e che risulta anche efficace. Come il suo allenatore.

Lo ha scoperto, a sue spese, un ottimo Parma, altra squadra rivelazione di questo inizio di stagione. Avanti di due reti con Del Prato e Bonny, gli emiliani sono stati ribaltati nella ripresa: Lucca ha accorciato le distanze al 49′, poi una doppietta del ‘Mago’ Florian Thauvin, giocatore di gran talento, magari intermittente, ma in grado di infiammare le platee.

A Udine si resta comunque con i piedi per terra: l’obiettivo resta sempre la salvezza, magari tranquilla. Quello che ha fatto però il Bologna l’anno scorso lo hanno visto tutti e qualcuno, chissà, inizia pure a sognarlo.

Risultati Serie A 4ª Giornata

Sabato 14 settembre

Ore 15:00

Como-Bologna 2-2

Ore 18:00

Empoli-Juventus 0-0

Ore 20:45

Milan-Venezia 4-0

Domenica 15 settembre

Ore 12:30

Genoa-Roma 1-1

Ore 15:00

Atalanta-Fiorentina 3-2

Torino-Lecce 0-0

Ore 18:00

Cagliari-Napoli 0-4

Ore 20:45

Monza-Inter 1-1

Lunedì 16 settembre

Ore 18:30

Parma-Udinese 2-3

Ore 20:45

Lazio-Verona

Classifica Serie A

Udinese 10 Napoli 9 Inter 8 Juventus 8 Torino 8 Verona 6 Empoli 6 Atalanta 6 Milan 5 Genoa 5 Lazio 4 Parma 4 Lecce 4 Fiorentina 3 Monza 3 Roma 3 Bologna 3 Como 2 Cagliari 2 Venezia 1