Udinese-Inter, gol Lautaro: Okoye sbaglia ancora, difesa imbarazzante | VIDEO

Altro ‘gollonzo’ in Udinese-Inter. Dopo l’incredibile errore di Okoye sul gol di Frattesi, al quale ha fatto seguito il pari di Kabasele, il punteggio di Udinese-Inter torna in favore dei nerazzurri grazie al gol di Lautaro Martinez.

A tempo ormai scaduto, i nerazzurri provano l’ultimo forcing dei 45 minuti iniziali e vengono premiati. Dimarco mette dentro un cross teso, Lautaro si avventa ma viene contenuto da un difensore, Okoye si tuffa alla sua sinistra battezzando una conclusione che non arriva: il pallone, frutto di un rimpallo nel contrasto precedente, si infila in rete indisturbato.

That’s just the kind of jammy goal Lautaro needs to get going pic.twitter.com/IyWRSHvLdO

