Udinese pasticciona ma indomabile, l’Inter fatica: la doppietta di Lautaro regala 3 punti d’oro | CLASSIFICA

Serviva una reazione, serviva una vittoria. Sono arrivate entrambe ma la prestazione dell’Inter è tutt’altro che convincente. Il 2-3 all’Udinese vale 3 punti, la gabbia del ‘Toro’ si è finalmente aperta, Lautaro Martinez è tornato a segnare non uno, ma ben due gol, i primi della sua stagione. Queste le note liete. Di contro, la difesa continua a subire gol: 7 in 6 gare, gli stessi del Milan, per fare un paragone.

Udinese-Inter, la cronaca del match

La partita si sblocca subito, non passa neanche un minuto: Darmian taglia la difesa dell’Udinese con un bel filtrante, Frattesi sceglie il tempo giusto per l’inserimento ma conclude debolmente, un errore clamoroso di Okoye regala comunque l’1-0 ai nerazzurri (VIDEO).

L’Udinese non si abbatte e trova il pari con un bel colpo di testa di Kabasele ma l’equilibrio dura poco. A fine primo tempo, con recupero già scaduto, l’Inter trova il nuovo vantaggio: Dimarco mette dentro un cross tagliente, Lautaro va alla deviazione e un rimpallo fortunato beffa Okoye (colpevolmente) a terra (VIDEO).

Nella ripresa Lautaro firma la doppietta personale, questa volta, senza aiuti esterni: bel diagonale, letale e preciso, per l’1-3. La partita resta comunque molto viva, merito dell’Udinese che non vuole arrendersi: all’83’ Lucca scappa in contropiede, trova la difesa ospite scoperta e fulmina Sommer con una conclusione precisa che vale il 2-3 finale.

Risultati Serie A 6ª Giornata

Venerdì 27 settembre

Ore 20:45

Milan-Lecce 3-0

Sabato 28 settembre

Ore 15:00

Udinese-Inter 2-3

Ore 18:00

Genoa-Juventus

Ore 20:45

Bologna-Atalanta

Domenica 29 settembre

Ore 12:30

Torino-Lazio

Ore 15:00

Como-Verona

Roma-Venezia

Ore 18:00

Empoli-Fiorentina

Ore 20:45

Napoli-Monza

Lunedì 30 settembre

Ore 20:45

Parma-Cagliari

Classifica Serie A

Torino 11 Milan 11 Inter 11 Napoli 10 Udinese 10 Juventus 9 Empoli 9 Lazio 7 Roma 6 Verona 6 Fiorentina 6 Atalanta 6 Bologna 6 Parma 5 Como 5 Genoa 5 Lecce 5 Venezia 4 Monza 3 Cagliari 2