US Open, Vavassori-Errani vincono il doppio misto!

Sarà Errani e Andrea Vavassori vincono il torneo di doppio misto agli US Open! Una prima volta storica per la coppia azzurra che entra, di diritto, nell’albo d’oro dello Slam americano battendo in finale la coppia a stelle e strisce composta dagli americani Taylor Townsend, n.48 Wta e Donald Young, in due set con il punteggio di 7-6 / 7-5.

Nel primo set si arriva sul 5-5 senza perdere turni di battuta. Gli americani brekkano alla seconda palla utile per il 5-6 ma subiscono il controbreak per il 6-6: tie-break nettamente a Vavassori-Errani per 0-7.

Nel secondo set Vavassori-Errani si portano subito sull’1-3 con un break di vantaggio, ma vengono raggiunti sul 4-4 perdendo il settimo turno di servizio. Vavassori-Errani chiudono il match 5-7 al terzo matchpoint utile.