Vicenza, accolto il ricorso di Golemic: il club spera di riavere il suo capitano

Il difensore del Vicenza Vladimir Golemic che non aveva superato le visite di idoneità sportiva a inizio stagione e per questo non ha preso parte né al ritiro estivo né alle prime gare della stagione ha annunciato sui propri canali social la svolta positiva in merito alle sue condizioni fisiche.

“La Commissione Regionale D’Appello per l’Idoneità Sportiva si è riunita e ha accolto il mio ricorso. È stata deliberata la ripetizione di tutti gli esami per ottenere l’idoneità sportiva, che avverranno il 6 novembre. Sono pronto a seguire le indicazioni della Commissione – ha dichiarato il difensore – e a dare il massimo per tornare in campo più forte di prima! Grazie a tutti per il vostro continuo supporto, significa davvero tanto per me“.