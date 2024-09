Ligue 1, il vino della discordia: come Pernod Ricard infiamma la rivalità PSG-Marsiglia

CalcioWeb

Marcia indietro di Pernod Ricard dopo le polemiche scoppiate a Marsiglia dopo l’annuncio di una partnership con il Psg, il club di calcio parigino. La rivalità storica calcistica tra il Psg e l’Olympique di Marsiglia ha avuto la meglio. Lo riporta l’Adnkronos. Il colosso francese specializzato nella fabbricazione e la distribuzione di vini ed alcolici tra cui il famoso pastis Ricard che nasce proprio a Marsiglia getta la spugna e ha annunciato di “fronte alla forte emozione suscitata” dalla notizia di rinunciare alla partnership con il club parigino di proprietà di Nasser al-Khelaïfi dopo che i tifosi dell’Om hanno minacciato di boicottare i prodotti del gruppo.

“Ho preso questa decisione per il gruppo e ascoltando coloro che lo rendono vincente, compresi i nostri dipendenti in Francia, i nostri clienti e i nostri azionisti, e in primis la mia famiglia. Per più di 90 anni, la storia di Ricard si è intrecciata con Marsiglia, dove è nato, cresciuto e si è ispirato. E questo legame è più forte di qualsiasi altra cosa. È quindi una decisione che viene dal cuore che sto prendendo oggi“, spiega il Ceo del gruppo, Alexandre Ricard annunciando la sua decisione e lo stop all’accordo con il Psg che puntava a promuovere i marchi di whisky e di Champagne del gruppo. “Sono sicuro che le persone che hanno lavorato a questo progetto capiranno la mia scelta. Pernod Ricard continuerà con orgoglio a rivendicare le sue origini e la sincerità dei legami che uniscono i nostri marchi alle loro comunità“, aggiunge Alexandre Ricard.

L’annuncio della partnership tra Pernod Ricard e il Psg aveva suscitato forti reazioni a Marsiglia: per i tifosi e gli abitanti della città sentiti dai media francesi era una cosa “inammissibile” e “un vero e proprio tradimento“. “Smetteremo di bere il Ricard“, aveva spiegato ai microfoni di ‘Bfm Marseille Provence’ un tifoso dell’Om. “E’ uno scandalo. Che la più grande impresa di Marsiglia sponsorizzi il Psg è uno scandalo“, ha affermato un altro tifoso del Marsiglia alla tv ‘France 3 Provence Alpes’ nei giorni scorsi.

“Ci sono solo i soldi che contano ormai nella vita, i veri valori vengono messi da parte oggigiorno“, aggiunge un altro. “L’Om è il Ricard, il Sud, il sole. Sono ferito“, sottolinea un altro. C’era comunque qualche tifoso più aperto che addirittura sosteneva che poteva essere considerato “un orgoglio” che un gruppo di Marsiglia possa sponsorizzare il Psg. La polemica si è talmente gonfiata che il sindaco di Marsiglia, Benoit Payan ha annunciato ieri l’intenzione di incontrare il responsabile di Pernod Ricard France, Guillaume Girard-Reydet per chiedere delle spiegazioni. “Non ero contento di questo annuncio. Non abbiamo capito bene come è nato. Ho molte cose da dirgli. Innanzitutto voglio chiedergli come si è arrivato a sostenere il Psg“, ha spiegato il sindacato ieri secondo quanto riferisce la stampa transalpina.