Vis Pesaro-Pontedera, Stellone ha le idee chiare: “servono punti per periodi difficili”

La Vis Pesaro affronterà il Pontedera nella 4° giornata del girone B di Serie C oggi alle 18.30. La gara sarà in diretta tv e streaming su Sky Calcio (canale 255).

“Come noi il Pontedera ha totalizzato 6 punti nelle prime 3 giornate. Si tratta di una squadra organizzata che ha il miglior attacco, quadrata e completa, con giocatori di struttura dietro, di qualità in mediana e assortita in attacco – ha dichiarato Roberto Stellone, allenatore della Vis Pesaro – I punti servono per i periodi difficili. La partita è importantissima e dobbiamo proseguire sulla strada intrapresa. Avremo un periodo di gare ravvicinate e faremo dei cambi in formazione per ruotare più giocatori possibili e dosare le energie“.