Gli arbitri della 7ª Giornata di Serie A: da Fiorentina-Milan a Inter-Torino, le designazioni

CalcioWeb

Scelti gli arbitri che guideranno le gare della 7ª Giornata di Serie A. Ermanno Feliciani di Teramo è stato designato per arbitrare la sfida tra Napoli e Como, anticipo della settima giornata di Serie A in programma venerdì 4 ottobre alle 18.30. L’attesa sfida di alta classifica tra Inter e Torino, in programma sabato alle 20.45, sarà diretta da Marcenaro di Genova, mentre il big match Fiorentina-Milan (domenica alle ore 20.45) è stato affidato a Pairetto di Nichelino.

Queste le altre designazioni della 7a giornata: Hellas Verona-Venezia (04/10, ore 20.45) arbitro: Guida di Torre Annunziata; Udinese-Lecce (05/10, ore 15) arbitro: Mariani di Aprilia; Atalanta-Genoa (05/10, ore 18) arbitro: Chiffi di Padova; Juventus-Cagliari (06/10 ore 12.30) arbitro: Marinelli di Tivoli; Bologna-Parma (ore 15) arbitro: Di Bello di Brindisi; Lazio-Empoli (ore 15) arbitro: Ayroldi di Molfetta e Monza-Roma (ore 18) arbitro: La Penna di Roma.