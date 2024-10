Arresti ultras, corsa contro il tempo per evitare l’amministrazione giudiziaria: cosa rischiano Inter e Milan

CalcioWeb

Non risultano indagati tra tesserati di Inter e Milan con riferimento al caso degli arresti degli ultras. Eppure, la Procura di Milano ha avviato un procedimento di prevenzione nei confronti di Inter e Milan.

Ma cosa rischiano? Le due società, secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, rischiano di finire in amministrazione giudiziaria, se non dovessero riuscire a dimostrare di non aver alcun legame che configuri forme di intimidazione o di assoggettamento nei confronti delle frange estreme del tifo organizzato.

Le società pronte a collaborare ma…

Inter e Milan si sono resi disponibili a collaborare con gli inquirenti ma la situazione non è così tranquilla. Sono, infatti, emerse alcune “carenze organizzative” dell’Inter nella “gestione dei rapporti con la tifoseria”. E c’è carenza nei controlli per l’accesso allo stadio. Infine, sono stati forniti tagliandi legati alla criminalità.