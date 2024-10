CalcioWeb

Possibile ribaltone in panchina per la formazione dell’Ascoli dopo il ko interno con il Rimini. Dopo l’esonero di Carrera e l’esordio di Ledesma non entusiasmante, il club marchigiano sta pensando ad un altro allenatore.

Nelle ultime ore ci sarebbero stati contatti con Attilio Tesser, sotto contratto con la Triestina fino al prossimo giugno. Per lui si tratterebbe di un ritorno in quanto ha già allenato l’Ascoli nella stagione 2006-07.