L’orario di inizio ufficiale delle votazioni per l’Assemblea Straordinaria di Lega Pro per l’elezione delle cariche per il prossimo quadriennio, è stato fatto slittare di un’ora.

Il tutto prenderà il via alle 12 e non alle 11, a causa di tantissimi ritardi dei treni per un guasto sulla linea ferroviaria all’altezza di Roma che sta facendo ritardare l’arrivo dei vari esponenti dei club.