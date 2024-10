CalcioWeb

Saranno cinquantasette le società di Serie C presenti oggi all’Assemblea Straordinaria per l’elezione delle cariche della Lega Pro del prossimo quadriennio. Unico candidato a presidente sarà Matteo Marani già presidente in carica dal 9 febbraio 2023.

L’Assemblea Straordinaria Elettiva avrà inizio alle ore 11 all’interno della Sala dei Club della Lega Pro a Firenze.