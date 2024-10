Atalanta, il bilancio di Gasperini: “mi aspettavo di meno….”, la frecciata sul calciomercato

CalcioWeb

E’ inevitabilmente soddisfatto Gian Piero Gasperini dopo il netto successo dell’Atalanta contro il Genoa con il punteggio di 5-1. “La squadra è già in crescita da parecchie settimane, poi è chiaro che i risultati fanno perdere il giudizio e la ragione.

È vero che abbiamo bucato la partita col Como, ma prima c’è stata la gara con l’Arsenal. A Bologna abbiamo fatto un’ottima gara, ogni tanto succede di sbagliare un tempo o una partita quando si gioca con questa frequenza”. Così l’allenatore nerazzurro in conferenza stampa dopo la partita.

“Retegui? E’ stato molto preciso e partecipe del gioco. La sosta? Sì, siamo in un momento di evoluzione, fermarli adesso mi dispiace. Questa squadra ha una buona condizione, stiamo entrando nell’abitudine a recuperare. Un bilancio? Mi aspettavo di meno per quella che è stata la rivoluzione in estate, ma ci sono state belle risposte. Come tutti gli anni usciamo dal mercato con due passi indietro. Infortunati? Brescianini non so se basterà la sosta, Djimsiti credo che recupererà. Dobbiamo vedere Kossounou, abbiamo fiducia anche per Ruggeri”.