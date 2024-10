CalcioWeb

In attesa di Sinner-Alcaraz, l’Italia del tennis si regala una grande soddisfazione. La coppia Simone Bolelli e Andrea Vavassori è stata protagonista di una grande rimonta nel doppio all’Atp di Pechino.

I due azzurri hanno conquistato il titolo in tre set, contro la coppia formata dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten con il punteggio di 4-6, 6-3, 10-5 in poco più di un’ora e mezzo di gioco. E’ il terzo titolo per la coppia azzurra in questa stagione.