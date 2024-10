ATP Pechino, Sinner è un rullo compressore! Bu…ona la semifinale: l’avversario all’ultimo atto

CalcioWeb

Jannik Sinner è un rullo compressore. Il numero uno al mondo non si ferma più e anche il rendimento all’ATP Pechino è di altissimo livello. Il numero uno al mondo ha staccato il pass per la finale e dovrà vedersela contro Carlos Alcaraz in un match che preannuncia spettacolo. Lo spagnolo ha avuto la meglio di Medvedev in 2 set.

In semifinale il tennista italiano si è imposto senza grossi problemi contro Yunchaokete Bu, giovane tennista cinese sempre più alla ribalta nelle ultime settimane. La sfida si è conclusa in poco più di 2 ore con il punteggio di 2-0 a favore dell’italiano (6-3, 7-6). L’appuntamento per il match Sinner-Alcaraz è fissato per mercoledì 2 ottobre alle ore 11 italiane.