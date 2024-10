Audace Cerignola, il presidente Grieco eletto componente del Direttivo di Serie C

CalcioWeb

L’Assemblea Straordinaria Elettiva convocata presso la sede della Lega Pro, a Firenze, ha eletto all’unanimità (57 club su 57) il presidente della S.S. Audace Cerignola, Nicola Grieco, alla carica di componente del Consiglio Direttivo della Lega Pro.

“Da oggi inizia una nuova ed entusiasmante sfida ai vertici della Lega Italiana Calcio Professionistico. Sono felice di tale gratificazione che mi onora e mi carica di ulteriori responsabilità.

Un incarico nazionale – ha dichiarato Grieco – importante e senza precedenti per il territorio, che cercherò di assolvere con l’impegno di sempre. Sono a disposizione di quanti vorranno collaborare con la Lega. Ringrazio il presidente della Serie C – Lega Pro Matteo Marani e quanti hanno creduto in me”.