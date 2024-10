CalcioWeb

Dopo l’esonero di Michele Pazienza, adesso l’Avellino, con Raffaele Biancolino in panchina, pensa al reintegro di Thiago Cionek.

Il difensore era finito ai margini del progetto del precedente allenatore dopo i playoff della passata stagione e dopo aver rifiutato tutte le proposte di mercato arrivate in estate. Ci sarà però da fare spazio al giocatore, e modificare quindi l’attuale lista dei 23 giocatori presentata in Lega, ma per il momento non ci sono nomi certi.