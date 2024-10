Bologna-Milan rinviata, le ipotesi sulla nuova data del recupero

CalcioWeb

La partita tra Bologna e Milan, inizialmente prevista per sabato 26 ottobre 2024, è stata rinviata a data da destinarsi a causa delle condizioni meteorologiche avverse che hanno colpito Bologna. La Lega Serie A sta lavorando per trovare una nuova data per recuperare l’incontro, ma il calendario fitto di entrambe le squadre rende la situazione complessa.

Da qui alla fine del 2024 non ci sono spazi per fissare una nuova data. Sia Bologna che Milan, essendo impegnate anche in Champions League, giocheranno ogni tre giorni fino a metà dicembre. La prima data utile per il recupero quindi potrebbe essere sotto Natale, ma anche in questo caso si tratta di un incastro complesso. C’è quindi il rischio concreto che Bologna-Milan si giocherà nel 2025, precisamene a cavallo tra il mese di gennaio e febbraio.

Innanzitutto va capito il percorso delle due squadre in Champions League: l’11-12 e il 18-19 sono previsti andata e ritorno dei playoff per le squadre arrivate tra il nono e il ventiquattresimo posto del girone, quindi se almeno una delle due dovesse parteciparvi, niente da fare. Se invece Milan e Bologna si qualificassero direttamente agli ottavi chiudendo tra il primo e l’ottavo posto o, diversamente, fossero eliminate (chiudendo venticinquesime o peggio), allora sia l’11-12 che il 18-19 sarebbero date utili per giocare il recupero.

Sempre a febbraio, il 4-5 e 25-26 si giocheranno i quarti di Coppa Italia. Se entrambe passassero, giocherebbero i quarti nella stessa settimana (quella 4-5 o quella del 25-26) in modo da essere libere per il recupero nell’altra. Se fossero eliminate agli ottavi, potrebbero giocare sia nella settimana 4-5 che in quella 25-26 mentre, se ne passasse solo una, il recupero sarebbe nell’altra settimana rispetto a quella nella quale la squadra qualificata giocherebbe i quarti.

Insomma, se febbraio sembra il mese giusto per giocare il recupero di Bologna-Milan, per la data esatta bisognerà ancora aspettare.