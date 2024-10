Il Genoa è in vendita? L’ammissione del CEO Blazquez ai tifosi

CalcioWeb

Momento non certo semplice per il Genoa che in Serie A non vince da 4 giornate nelle quali ha raccolto appena un punto. Anche fuori dal rettangolo verde la situazione è tutt’altro che distesa con le continue voci di una possibile cessione del Genoa che continuano a susseguirsi ormai da tempo.

Andres Blazquez, CEO del ‘Grifone’, ha incontrato la tifoseria per fare il punto della situazione. Il principale creditore della proprietà americana (il gruppo 777), A-Cap, ha imposto rigidi paletti al mercato estivo genoano, anche se adesso ha accettato di fare investimenti a gennaio per rinforzare la squadra in modo da non farle perdere di valore.

“Siamo una società di nuovo appetibile“, ha spiegato Blazquez ai tifosi rossoblu sottolineando che in futuro non si può escludere “l’ingresso di nuovi finanziatori“. Nessun accenno reale alla vendita della società, ipotesi sulla quale è arrivato però un laconico “tutto è possibile“.