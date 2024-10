Cessione Salernitana, il comunicato del club dopo le ultime voci

CalcioWeb

In casa Salernitana continuano a circolare voci sulla possibile cessione del club e sulla svolta societaria. Il club, attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul sito, ha deciso di uscire allo scoperto.

“L’U.S. Salernitana 1919 intende smentire seccamente le voci che tra la serata di ieri e la mattinata odierna si sono diffuse attraverso emittenti radiotelevisive in merito a ventilati imminenti incontri per la cessione della società. La proprietà, la dirigenza e lo staff sono assolutamente concentrati su tutto ciò che c’è da fare per mettere la squadra in condizione di rendere al meglio possibile e portano avanti i progetti già ampiamente illustrati ad inizio stagione, con obiettivi da raggiungere per step.

Pur non negando le interlocuzioni dei mesi scorsi con diversi soggetti che avevano manifestato interesse ad approfondire la situazione del club, si precisa che nessun appuntamento con presunti acquirenti è in programma nei prossimi giorni e che il percorso societario è tutt’altro che in dismissione: mai come in questo frangente, nella fase iniziale di un campionato di ripartenza e reset non solo tecnico, è auspicabile operare in armonia, con comunione di intenti e senza fughe in avanti che rischiano di togliere serenità a un gruppo giovane e valido, bisognoso esclusivamente di tutto il supporto possibile da parte dell’ambiente”, si legge sul sito granata.