Champions League: vince il Liverpool (2-0), ma che bel Bologna!

CalcioWeb

Come nelle favole. La prima della storia rossoblu ad “Anfield Road” non poteva avere contesti e cornice migliori. Contro una delle sette squadre più titolate del mondo il Bologna incrocia i guantoni al livello più alto possibile, al livello di quella competizione continentale che il Liverpool ha vinto per sei volte.

Ma chi si aspettava un Bologna dimesso e timoroso cambi canale perchè la squadra di Italiano gioca a viso aperto, già nelle scelte inziali con un 4-1-4-1 che la dice lunga sulle intenzioni dei felsinei seguiti oltre Manica da un buon numero di tifosi, ovviamente entusiasti. L’avvio è di marca Liverpool, ma già al minuto 8 il Bologna (stasera in maglia nera) mette paura ai padroni di casa: Dallinga supera il portiere Alisson con un tocco sotto su lancio di Miranda dritto per dritto e va in gol.

Sono pochi, ma ci sono, i centimetri di troppo che mandano il giocatore del Bologna in fuorigioco e causano l’annullamento del gol.

Tre minuti dopo il Liverpool passa con Mac Allister che mette in rete da due passi un pallone pennellato alla perfezione da Salah. Il peso della storia e anche il divario tecnico potrebbero portare al naufragio bolognese, ma non è così, i felsinei ricominciano a macinare gioco, con grande personalità e prendono campo.

Gli ultimi 15 minuti del primo tempo vedono il Bologna padrone del campo e il Liverpool a difendersi, anche con tanta buona sorte (Ndoye porta a casa un palo e una traversa) che consente ai reds di chiudere, comunque, la prima frazione sull’1-0. La ripresa ha lo stesso clichet del primo tempo, ma le squadre sono più accorte, non vogliono rischiare.

La firma sulla vittoria, però, è una forma d’autore, anzi è un capolavoro di Salah. Finisce 2-0 per il Liverpool, ma il Bologna torna a casa con fierezza e qualche consapevolezza in più.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold (dall’ 85′ Bradley), van Dijk, Konaté, Robertson (dal 71′ Tsimikas); Szoboszlai (dall’ 86′ Jones), Mac Allister, Gravenberch; Salah, Nunez (dal 61′ Diego Jota), Luis Diaz (dal 72′ Gakpo). All. Slot

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema (dal 62′ Casale), Lucumí, Miranda; Moro, Freuler (dall’84’ Fabbian), Urbanski (dal 62′ Aebischer); Orsolini, Dallinga (dal 79′ Castro), Ndoye (dal 79′ Iling Junior). All. Italiano.

Reti: 11′ Mac Allister, 75′ Salah