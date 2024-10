Il Cittadella presenta la festa del tifoso | INFO e DETTAGLI

CalcioWeb

Il Cittadella è in una situazione difficile nel campionato di Serie B (è in piena zona playout dopo 7 giornate) e si prepara per la prossima partita sul difficile campo del Sassuolo. Nel frattempo il club ha svelato dettagli importanti per i tifosi.

“Torna l’appuntamento in occasione della Fiera Franca a Cittadella, la FESTA DEL TIFOSO GRANATA! In collaborazione con i Volontari di Ca’ Onorai, il Comune di Cittadella e tutti i club granata.

In locandina il programma della serata, il menù e come fare per partecipare, presente l’ A.S. Cittadella al gran completo. Appuntamento aperto a tutti MARTEDÌ 22 OTTOBRE DALLE ORE 20.00 nella tensostruttura che sarà montata in Villa Rina, vi aspettiamo!!”