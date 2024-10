Claudio Ranieri: “ritorno in panchina? Se arriva la chiamata di…”

CalcioWeb

“Confesso che ho voglia di rimettermi in discussione anche se ho già detto di no a più di una proposta. Vediamo se arriva la chiamata di una Nazionale. Non quella italiana: ho la massima fiducia in Spalletti“. E’ quanto ha dichiarato Claudio Ranieri in un’intervista al Corriere della Sera, ammettendo che quella di tornare in panchina è più di un’idea.

L’allenatore 73enne aveva dichiarato che il Cagliari sarebbe stata la sua ultima squadra, dopo la salvezza raggiunta nella passata stagione: “Cagliari per me è tutto. Quando sono arrivato per la prima volta ero un giovane tecnico. Sono stati tre anni, dalla C alla A con relativa salvezza, bellissimi. Sono sincero: Cagliari per me è più importante di Leicester“.