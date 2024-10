Clessidra, tacchetti e calzettoni della Nazionale: Pogba prepara il ritorno in campo

CalcioWeb

Paul Pogba si prepara al ritorno in campo: una clessidra, i tacchetti e i calzettoni della nazionale francese. E’ questo il post sui social del calciatore dopo la decisione del Tribunale Arbitrale dello Sport (Tas) di ridurre la sanzione per doping inflitta al calciatore francese da 4 anni a 18 mesi.

Il calciatore della Juventus ha pubblicato una foto con le scarpe con i tacchetti, i calzettoni della Francia e una clessidra rovesciata come commento, come a indicare il conto alla rovescia per il suo ritorno in campo. Lo stop di Pogba che era iniziato l’11 settembre 2023 dovrebbe quindi concludersi a marzo del 2025.

Il messaggio di Pogba

“Finalmente l’incubo è finito”. Ad affermarlo in una nota citata da ‘Le Parisien’ è Paul Pogba. “A seguito della decisione del Tribunale Arbitrale dello Sport, ora non vedo l’ora che arrivi il giorno in cui potrò inseguire di nuovo i miei sogni”, spiega il giocatore 31enne della Juventus che potrebbe tornare alle competizioni ufficiali già da marzo 2025. “Questo periodo è stato estremamente difficile per me, poiché tutto ciò per cui ho lavorato così duramente è stato sospeso. Grazie ancora per tutto l’amore e il supporto. Non vedo l’ora di tornare in campo”, aggiunge il francese.