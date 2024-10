Coppa Italia e Frecciarossa, partnership rinnovata fino al 2027: i dettagli dell’accordo

CalcioWeb

Rinnovato l’accordo tra Coppa Italia e Frecciarossa, con nuovi accordi presi dalla Lega Serie A fino al 2027 con cifre in aumento rispetto al passato.

Il contratto è stato rinnovato sulla base di 6 milioni di euro a stagione, di cui 5,5 milioni da distribuire ai club come cosiddetti NAV (diritti non audiovisivi) e 500mila euro per la Lega, rispetto ai 5 milioni di euro a stagione (di cui 4,5 milioni come NAV e 500mila euro per la Lega) del triennio precedente.

La Coppa Italia avrà ancora come Title Sponsor il treno Alta Velocità di Trenitalia (Gruppo FS), brand simbolo di italianità, di sviluppo tecnologico e di alta velocità, che si conferma inoltre Travel Partner di Lega Serie A.

Inoltre, per celebrare la velocità e l’alto livello di performance che da sempre contraddistinguono Frecciarossa, i calciatori che, alla fine del girone di andata e del girone di ritorno, avranno fatto registrare la velocità media più elevata (attraverso i dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye) saranno premiati con uno speciale Award.