Daniel Maldini in Nazionale, Buffon: “storia incredibile, si è meritato tutto”

Un altro Maldini in Nazionale. Dopo nono Cesare e papà Paolo, Daniel Maldini ha ricevuto la chiamata in azzurro grazie alle ottime prestazioni offerte con la maglia del Monza E non solo.

Il giovane rampollo della dinastia Maldini ha intascato anche i complimenti di Gigi Buffon, capo delegazione della Nazionale italiana, che a margine dell’evento “Gli Stati Generali del Calcio” a Bologna, ha dichiarato: “è solo la conferma che nel calcio e nella vita esistono delle storie incredibili. Si è meritato tutto questo, perché in questi ultimi anni è cresciuto dimostrando qualità non facilmente individuabili“.